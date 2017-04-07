ABD ilişkilerimize yeni bir darbe vurdu

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye harekatının ABD-Rusya ilişkilerine büyük zarar verdiği belirtildi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'de rejime ait üsse hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili, "Egemen bir devletin uluslararası haklarının ihlalidir. Yapay sebeplerle düzenlenmiş saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuya nasıl tepki verdiğini anlattı.



Başkan Vladimir Putin'in, "Amerika'nın saldırısını egemen bir devletin uluslararası haklarının ihlali olarak" gördüğünü paylaşan Peskov, "Suriye ordusunda kimyasal silah bulunmuyor. Bu daha önce Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından tespit edilmişti. Yapay sebeplerle düzenlenmiş saldırıdır." iddiasında bulundu.



Putin'in, ABD'nin Suriye'deki bombardımanını, dünya kamuoyunun dikkatini Irak'taki can kayıplarından uzaklaştırma çabası olarak nitelendirdiğini belirten Peskov, ABD'nin bu adımının zaten kötü seviyede bulunan Rusya-Amerika ilişkilerine yeni bir darbe niteliğinde olduğuna söyledi.



Peskov, "Bu adım bizi uluslarası terörizmle mücadele hedefine yakınlaştırmıyor, aksine daha büyük engeller oluşturuyor" şeklinde konuştu.