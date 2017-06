'Rusya, krizin çözülmesi adına elinden gelen her şeyi yapacaktır'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözülmesi için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözülmesi için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinin basına açık kısmında konuşan Lavrov, bazı Arap ülkelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesinden endişe duydukları belirtti.



Lavrov, Rusya'nın bölge ülkeleriyle farklı seviyelerde sürekli temas halinde olduğunu ifade ederek, "Rusya, (Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki) krizin çözülmesi adına ilgili tarafların onayıyla elinden gelen her şeyi yapacaktır." dedi.



Rusya'nın prensip olarak başka ülkelerin içişlerine ve onların ikili ilişkilerine müdahale etmediğini kaydeden Lavrov, "Ancak ortaklarımız arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi bizi memnun etmez. Rusya her türlü anlaşmazlığın müzakere masasında çözülmesinden yana. Taraflar doğrudan diyalog yoluyla birbirlerinin kaygılarını anlayabilir ve endişelerini gidermek için yollar arayabilir." ifadelerini kullandı.



Lavrov, terörizmin bölge ülkeleri için başlıca tehdit olarak gördüklerini belirterek, "Terörizmle daha etkili mücadele edilebilmesi için, Arap Birliği, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve bölgedeki ve dışındaki tüm ülkelerin birliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.



KATAR'DAN DİYALOG ÇAĞRISI



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de bölgedeki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine vurgulayarak, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyinin bunun için iyi bir platform olduğunu söyledi.



Al Sani, Moskova'ya geliş amacının yaşananlar ve ülkesine karşı atılan "yasa dışı" adımlarla ilgili bilgi vermek olduğunu belirterek, "Katar'ın tutumu tüm anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi şeklinde. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi böyle bir diyalog için en uygun format." şeklinde konuştu.



Rusya'nın uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynadığını kaydeden Al Sani, Katar'a karşı uygulanan "yasa dışı" eylemlerin aşılması için yardım teklif eden Rus kurumlarına teşekkür etti.