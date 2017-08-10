Rusya'dan Kırgızistan'a askeri destek

Rusya, Kırgızistan’a 2 adet askeri nakliye uçağı hibe etti.

Rusya, askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine 2 adet askeri nakliye uçağı verdi.



Rus yapımı AN-26 model uçakların teslim töreni, Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Raimberdi Duyşenbiyev ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in katılımıyla başkent Bişkek’e 25 kilometre uzaklıktaki Rus askeri hava üssünde yapıldı.



Genelkurmay Başkanı Duyşenbiyev, törende yaptığı konuşmada, Rusya’nın hibe ettiği uçakların sayesinde Kırgızistan Hava Kuvvetlerinin imkanlarını artıracağını belirterek, "Bu nakliye uçakları, askeri personel ve yük taşımacılığında, eğitim ve özel operasyonlarda, havadan keşif ve bombalamada kullanılacak." diye konuştu.



Duyşenbiyev, Rusya'nın Kırgızistan’a 2 nakliye uçağı hibe etmesinin yanı sıra uçakların bakım servis merkezini kurduğunu da bildirdi.



Rusya’dan ayrıca, uçak yedek parça, teçhizat, sarf malzemeleri, eğitim ve yardımcı ekipmanların da alındığını söyleyen Duyşenbiyev, Kırgızistan Hava Kuvvetleri personeline teorik ve pratik uçuş eğitiminin sağlandığını hatırlattı.



Kırgızistan, yönetiminin talebi üzerine ordunun modernizasyonu ve savunmasını güçlendirmek için Rusya'dan son 3 yılda 500 ton ağır silah, tank, askeri teknik teçhizat, tam donanımlı 10 zırhlı araç ve çok sayıda askeri teçhizattan oluşan yardım almıştı.