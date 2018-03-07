Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Bugün başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta’da yeni bir insani ateşkesin başlatıldığını duyurdu.

Rejim güçlerinin kuşatması ve bombardımanı altındaki Doğu Guta için bir ateşkes iddiası daha geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Doğu Guta’da yeni bir insani ateşkesin başlatıldığını duyurdu.

Rus yetkililer, bölgedeki bazı muhalif savaşçıların Doğu Guta'yı terketmeye hazır olduğunu iddia etti. İsteyenlerin aileleri ve silahlarıyla birlikte bölgeden ayrılabileceği de açıklamada ifade edildi.