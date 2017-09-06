Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de "gerilimi azaltma bölgesi"nin kurulmasına yönelik Türkiye, İran ve Rusya arasında yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kaydedildiğini söyledi.

Rusya'nın Vladivostok kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, Astana sürecini başlatan taraflar arasında İdlib'de kurulması planlanan, gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili istişarelerin devam ettiğini belirtti.



Lavrov, "Türk, İranlı ve Rus uzmanlar arasında İdlib'de 'gerilimi azaltma bölgesi'nin kurulmasına yönelik yürütülen görüşmelerde önemli mesafe katedildi. İdlib'de kurulması planlanan gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili anlaşmanın detayları ve uygulama şekliyle ilgili görüşmeler sürüyor. Yakın gelecekte bu konuda daha detaylı haberler verebilmeyi umuyoruz." diye konuştu.



Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana'da mayıs ayında imzalanan anlaşmayla İdlib'i de içeren dört "gerilimi azaltma bölgesi" üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.



Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Astana görüşmelerinde yeni turun 13-15 Eylül tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu.