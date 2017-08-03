Rusya'dan "Humus'ta ateşkes" açıklaması

Rusya, Suriye'nin Humus ilinin kuzeyindeki "çatışmasızlık bölgesi"nde ateşkes sağlandığını duyurdu ancak anlaşmayı bölgedeki muhalif gruplardan yalnızca biri imzaladı.

Rusya, Suriye'nin orta kesimindeki Humus'ta ateşkes sağladığını duyurdu ancak anlaşmayı bölgedeki askeri muhalif gruplardan yalnızca biri imzaladı. Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Humus temsilcisi Fatih Hassun, açıklamayı eleştirerek, Türkiye'nin garantörlüğüne bağlı kaldıklarını söyledi.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün, "Humus'un kuzeyinde yerel saatle 12.00 itibarıyla muhalifler ve rejim güçleri arasında tam ateşkesin başlayacağı konusunda muhaliflerle anlaşıldığı" yönünde açıklama yaptı.



Konaşenkov, yarından itibaren bölgeye Rus Askeri Polisi'nin konuşlanacağını belirterek, ateşkesin 31 Temmuz'da muhaliflerle yapılan toplantıda kararlaştırıldığını söyledi.



Ancak bölgedeki askeri muhalif gruplardan yalnızca biri ve etki alanı oldukça küçük, Tevhid Ordusu'nun imza attığı ve anlaşmada, garantör olarak sadece Rusya'nın yer aldığı görüldü.



MYK Humus temsilcisi Fatih Hassun da, Rusya'nın ateşkesin tek garantörü gibi davranmasına itiraz ettiklerinin, herhangi bir anlaşmada Türkiye'nin garantörlüğüne bağlı kaldıklarının altını çizdi.



Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta, Suriye’nin güneyinin belli bölgelerini (Deraa ve Kuneytra vilayetleri) "çatışmasızlık bölgesi" ilan etmişti.