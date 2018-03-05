Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması! Başlıyoruz...

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasına nisan ayında başlayacaklarını söyledi.

İLK BETON DÖKÜLECEK

Lihaçev, “Nisan ayının başında Akkuyu’daki arazide ‘ilk betonun’ dökülmesi planlanıyor” dedi.

101 LİSANSIN 90’INI ALINDI

Sputnik’in haberine göre; Nükleer santral arazisindeki çalışmaların başlaması için 101 lisans gerekli olduğunu da kaydeden Lihaçev, bunların 90’ını aldıklarının altını çizdi.

20 MİLYAR DOLAR YATIRIM MALİYETİ VAR

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak olan ve 20 milyar dolar yatırım maliyeti öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki ilk ünitenin 2023 yılında devreye alınması bekleniyor.

90 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK

Kasım ayı yatırım teşvik belgesi listesine göre, Akkuyu NGS'ye başta vergi muafiyeti olmak üzere 76 milyar liralık yatırım desteği sağlanacak. Bu rakam 4 milyar 508 milyon 259 bin 804 dolar tutarındaki ithal makine ve teçhizat desteği ile 90 milyar lirayı aşacak.

Kaynak: Sputnik