Kremlin'den Esad'ı tedirgin eden açıklama

Suriye'de yaşanan kimyasal saldırının ardından Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü AP'ye yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Beşar Esad'a desteği sınırsız değildir" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Assosciated Press'e yaptığı açıklamada Beşar Esad ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Peskov, "Rusya'nın Esad'a desteği sınırsız değildir" diye konuştu.



Peskov, Rusya'nın yaşananlarla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma talep ettiğinin de altını çizdi.