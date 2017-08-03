Rusya'dan doping özrü

Devlet desteğiyle doping yaptığı gerekçesiyle uluslararası müsabakalardan men cezası uzun süredir devam eden Rusya Atletizm Federasyonu, özür diledi.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) Londra'da düzenlenen konferansında söz alan Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı Dmitry Shylakhtin, verilen cezayı uygun bulduğunu belirterek, "Dopingli atletlerimiz nedeniyle yarışmalarda altın ve gümüş madalyayı hak etmesine rağmen kazanamayan sporculardan özür dileriz." diye konuştu.



Başkan Shylakhtin, dopingle mücadele konusunda ülke çapında sıkı tedbirler aldıklarını belirterek, "Yeni atletizm takımımızın bir daha bu tür olaylara karışmayacağına ilişkin garanti veriyorum." ifadelerini kullandı.



Devam eden doping soruşturmasını inceleyen IAAF yöneticisi Rune Andersen ise Shylakhtin'in ifadelerini önemli bir gelişme olarak niteledi.



Rusya'nın doping cezasının kaldırılması amacıyla yapılan oylamada ise 166 üye ret cevabını verirken, 21 üye ise Rusya lehine oy kullandı. Cezasının kaldırılması için oyların üçte ikisinin Rusya lehine olması gerekiyor.



Londra'da yarın başlayacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda cezasına itiraz eden 19 Rus atlet, "tarafsız sporcu" unvanıyla yarışabilecek.



IAAF, devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'in kasım ayında Rusya Atletizm Federasyonunun üyeliğini askıya almıştı. Rus atletler, söz konusu ceza nedeniyle geçen yıl düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları dahil birçok önemli organizasyona katılamamıştı.