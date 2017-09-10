Rusya'dan diyalog çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Cidde kentinde bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Cubeyr, bazı Arap ülkeleri ile Katar arasındaki krize ilişkin, "Krizin sona ermesi noktasında Katar kendisinden istenenleri çok iyi biliyor. Suudi Arabistan bu talepleri açık, net ve kararlı bir şekilde kendilerine iletti. İleri sürülen şartlar yerine getirilmeden de Suudi Arabistan'ın duruşunu değişmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Suriye krizi



Ortadoğu'da devam eden birçok krizin çözümü konusunda Rusya ile büyük oranda aynı görüşe sahip olduklarını dile getiren Cubeyr, Suriye sorununun da uluslararası ilkeler ışığında çözülmesi, ülkenin egemenliğinin korunması ve iç işlerine müdahale edilmemesi hususlarında Rusya ile aynı şekilde düşündüklerini belirtti.



Suriye krizinin Cenevre-1 ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda siyasi olarak çözüme ulaştırılması gerektiğini kaydeden Cubeyr, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve ülkedeki tüm tarafların haklarının korunması ile etkin bir siyasi sürece geçiş için çatışmasızlık bölgeleri kararını desteklediğini söyledi.



Astana görüşmeleri



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi Arabistan ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye, Rusya ve İran arasında devam eden Astana görüşmelerinin de sahaya etkili yansımalarının olduğunu, hedeflenen sonuçlara ulaşmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Lavrov, "Bazı Arap ülkeleri ile Katar arasında devam eden krizin çözümü için Kuveyt'in arabuluculuğunu destekliyoruz ve Körfez'deki krizlerin diyalogla çözülmesi taraftarıyız." diye konuştu.



Suudi Arabistan ile Suriye'nin ülke bütünlüğünün korunması, siyasi çözümün sağlanması ve çatışmasızlık bölgeleri gibi birçok konuda aynı görüşü taşıdıklarını kaydeden Lavrov, gelecek hafta İdlib'in çatışmasızlık bölgelerine dahil edilmesi konusunda anlaşma sağlanabileceğine işaret etti.