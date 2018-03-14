Rusya'dan çok sert açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın Moskova'yla cepheleşmeyi seçtiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesi nedeniyle aldığı tedbirlere yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra'nın Moskova'yla cepheleşmeyi seçtiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, May'in Rusya'nın Skripal ve kızının zehirlenmesi olayında dahli olduğu gibi gerçekçi olmayan bahanelerle aldığı Moskova'yı 'cezalandırma' tedbirlerini 'benzeri görülmemiş seviyede bir provokasyon' olarak gördüklerini belirten Bakanlık, bu adımın iki ülke arasındaki normal diyaloğun temellerini yıktığını vurguladı.

Kaynak: AA