Rusya'dan büyükelçiyle ilgili ilk açıklama

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne saldırının ardından Rusya'yadan ilk açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Türkiye ile temas halinde olunduğu belirtilen açıklamada, büyükelçinin ağır yaralandığı doğrulandı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'da Rus Büyükelçiye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bakanlığın kısa süre içinde açıklama yapacağını bildirdi.



Zaharova, "Dışişleri Bakanlığı Rus Büyükelçiye yapılan saldırı sebebiyle açıklamada bulunacaktır. Sadece resmi bilgilerin dikkate alınmasını rica ediyoruz" dedi.



PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e saldırıyla ilgili bilgi verildiğini ve Rus liderin kısa süre içerisinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geleceğini açıkladı.

Kaynak: AA