Rusya Halep konusunda ABD'yi suçladı

Rusya Genelkurmayı Halep’in boşaltıldığını duyurdu.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Yönetimi Komutanı Korgeneral Sergey Rudskoy, "Halep’i boşaltma operasyonunun" tamamlandığını duyurdu.



Rudskoy yaptığı açıklamada, Suriye'nin Halep kentini muhaliflerden boşaltma operasyonunun tamamlandığını söyleyerek, “Rejim güçleri, şehirden çıkmayı reddeden radikal grupları temizliyor.” ifadesini kullandı.



ABD ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADI

"Ilımlı muhaliflerin teröristlerden ayrılması" konusunda ABD’nin üzerine düşeni yapmadığını ileri süren Rudskoy, yıl içinde görüşmelerde ve toplantılarda Rusya’nın bu hususta ABD’den pratik adımlar elde etmeye çalıştığını, ancak ABD’nin farklı bahanelerle bunu yapmayı reddettiğini söyledi.



Rudskoy, Halep’i boşaltma işleminin Suriye’deki çatışmaların barışçıl çözümünü sağlaması için bütün şartları oluşturduğunu savundu.

Kaynak: AA