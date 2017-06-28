Rusya'dan AB'ye sert cevap: Misilleme yapabiliriz

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattı. Rusya'da ise 'misilleme' yanıtı geldi.

AB Konseyi, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların uzatılması kararı aldı.



Buna göre; AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.



Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Temmuz 2017'de son buluyordu. Alınan kararla Rusya'ya söz konusu ekonomik yaptırımlar 31 Ocak 2018'e kadar uzatılmış oldu.



KREMLİN'DEN YANIT



Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yaptırımların süresini 31 Ocak 2018'e kadar uzatmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın AB'nin yaptırım kararına misillemeyle karşılık verebileceğini kaydetti.