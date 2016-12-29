Rusya'dan ABD'ye cevap; aynı şekilde karşılık verilecek
ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına Rusya'dan cevap geldi.
ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.
AYNI ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK
ABD'nin bu talebine Rusya'dan cevap gecikmedi.
Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.