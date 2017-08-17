Rusya'dan ABD ve İran'a "Hassas dengeyi koruyun" çağrısı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: (Nükleer anlaşma) Bu çok hassas bir denge ve anlaşmaya bağlı kalınmalı, taraflar birbirlerini anlaşmadan çekilmeye itecek adımlardan kaçınmalı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İran ile varılan nükleer anlaşmanın "çok hassas bir denge" olduğuna dikkati çekerek, ABD ile İran'ın birbirlerini anlaşmadan çekilmeye itecek adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.



BM Güvenlik Konseyinde Suriye'deki kimyasal silahların görüşüldüğü kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Nebenzia, "Suriye'de daha önce erişime açık olmayan son iki kimyasal silah tesisi de şimdi denetime açık." dedi.



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Suriye'de Esed rejiminin kimyasal silah üretme tesislerinden son ikisinin yok edildiğini teyit etmek için çalışmayı sürdürdüklerini açıklamıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, son dönemde çatışmaların azalmasıyla rejimin 27 tesisinden kalan son iki tesise güvenli bir şekilde girilmesi için gerekli koşulları sağladığını belirtmişti.



İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI



Vassily Nebenzia, İran nükleer anlaşmasına ilişkin ise "Bu çok hassas bir denge ve anlaşmaya bağlı kalınmalı, taraflar birbirlerini anlaşmadan çekilmeye itecek adımlardan kaçınmalı." değerlendirmesinde bulundu.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmanın şartlarına uymaması halinde "saatler içinde" anlaşmadan önceki şartlara dönebileceklerini ifade etmişti.