Rusya'dan ABD Kongresinin yaptırım tasarısına tepki

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD Kongresinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar tasarısını değerlendirdi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD Kongresinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar tasarısının yasalaşmasına ilişkin, "Bu yasayı getirenler bizim politikamızı değiştirmeyi düşündüyse yanıldılar. Bizim eğilip bükülmeyeceğimizi iyi bilmeleri gerekirdi." dedi.



Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Kongresini eleştirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını talep eden bu tasarıyı "imzalamak zorunda kaldığını" söyledi.



Vassily Nebenzia, "Bu yasayı getirenler bizim politikamızı değiştirmeyi düşündüyse yanıldılar. Bizim eğilip bükülmeyeceğimizi iyi bilmeleri gerekirdi. Yaptırımların ilişkilere zarar vermesi kaçınılmaz ama ABD de dahil ortaklarımızla iş birliği yolları aramaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Trump, Kongrenin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarısını "ciddi ölçüde kusurlu" olmasına karşın "ulusal birlik" için imzaladığını açıklamıştı.