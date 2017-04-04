Rusya'da terör saldırısı: 10 ölü, 47 yaralı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, metroda iki istasyon arasında düzenlenen terör saldırısında 10 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, metroda iki istasyon arasında düzenlenen terör saldırısında 10 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.



St. Petersburg metrosunun "Sennaya Meydanı" ve "Teknoloji Enstitüsü" istasyonların arasında patlama meydana geldi.



Rus medyasında yer alan haberlerde, patlamanın nedeninin tren vagonuna yerleştirilen parça tesirli bomba olduğu belirtildi.





PUTİN ST. PETERSBURG'DA



Patlamanın olduğu sırada St. Petersburg'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanından rapor aldı.



Putin, terör saldırısının ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti ve patlamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Rusya Başsavcılığı Sözcüsü Aleksandır Kurennoy, St. Petersburg metrosunda meydana gelen patlamanın "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.



"BAŞKA BİR BOMBA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Rusya Terörle Mücadele Komitesi'nden (NAK) yapılan açıklamada ise şehir merkezinde yer alan Diriliş Meydanı istasyonunda patlayıcı madde tespit edildiği ve bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.





PATLAMA İKİ İSTASYON ARASINDA OLDU



NAK'ın açıklamasında, patlamanın "Senneya Meydanı" ile "Teknoloji Enstitüsü" istasyonları arasında olduğu kaydedildi.



Açıklamada, patlamanın TSİ 14.40'da tren hareket halindeyken Sennaya Meydanı ve Teknoloji Enstitüsü arasında gerçekleştiği bildirildi.



"MAKİNİST TRENİ DURDURMAYARAK DOĞRU BİR KARAR ALDI"



Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, soruşturmada elde edilen ilk bilgileri paylaştı.



Vagona yerleştirilen bombanın tren Sennaya Meydanı ile Teknoloji Enstitüsü arasında hareket halindeyken patladığını aktaran Petrenko, "Makinist treni durdurmayarak doğru bir karar aldı. Trenin istasyona kadar ilerlemesi tahliyeyi kolaylaştırarak, ölü sayısının artmasını engelledi." dedi.



Bu arada, Rusya Sağlık Bakanı Skvortsova, patlamada 10 kişinin öldüğünü, altısı ağır 47 kişinin yaralandığını söyledi.