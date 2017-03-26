Rusya'da Putin karşıtı gösteriler: 500 gözaltı

Rusya'nın başkenti Moskova'da muhalefetin düzenlediği izinsiz gösteride 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere birçok şehirde, "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu ve aktivist Aleksey Navalnıy ile diğer muhalif grupların desteklediği protesto gösterileri düzenlendi.



Gösteriler, Navalnıy'ın Başbakan Dmitriy Medvedev hakkındaki yolsuzluk iddialarının yer aldığı bir rapor yayınlaması üzerine organize edildi.



Moskova polisi, izinsiz gösteri için geniş güvenlik önlemleri aldı. Öğle saatlerinde kalabalık bir grup, şehir merkezindeki Tverskaya Caddesi ve Puşkin Meydanı'nda toplanmaya başladı.



Gösteriye katılmak üzere alana gelen Navalnıy ise metro çıkışında gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildi.



Eylemciler, Navalnıy'ın içinde bulunduğu otobüsün geçişini engellemek için park halindeki araçlarla yolu kapatarak barikat kurmaya çalıştı. Ancak polis, kısa sürede yolu açarak Navalnıy'ı karakola götürdü.



Güvenlik güçleriyle protestocular arasında zaman zaman arbedenin yaşandığı gösteriye, resmi verilere göre yaklaşık 8 bin kişi katıldı.



TASS ajansının Moskova Emniyeti'nden aldığı bilgiye göre, 500'den fazla protestocu gözaltına alındı.