St. Petersburg metrosunda peş peşe patlamalar

Rus haber ajansı TASS, St. Petersburg metrosundaki patlamada şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Rusya'nın St. Petersburg metrosunda meydana gelen iki patlamada en az 10 kişi öldü.



St. Petersburg metrosunun "Sennaya Meydanı" ve "Teknoloji Enstitüsü" istasyonlarında iki ayrı patlama meydana geldi.



Rus medyasında yer alan haberlerde, "Sennaya Meydanı" istasyonundaki patlamanın nedeninin tren vagonuna yerleştirilen parça tesirli bomba olduğu belirtildi.



ST.PETERSBURG METROSUNDA PATLAMALAR



En az 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamaların ardından 7 istasyon kapatıldı ve olay yerlerine çok sayıda polisle kurtarma ekibi gönderildi.