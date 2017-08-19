Rusya'da bıçaklı saldırı: 8 yaralı

usya'nın Surgut kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Rusya'nın Surgut kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.



Rusya Araştırma Komitesince yapılan açıklamada, Surgut kentinde bıçaklı bir kişinin, yoldan geçen vatandaşlara saldırdığı belirtildi.



Saldırıda 8 kişi yaralandı. Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.



Olayın ardından Rus güvenlik güçleri bölgede güvenlik önlemlerini arttırırken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleşen terör saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmişti.



Dün de Finlandiya ve Almanya'da iki bıçaklı saldırı gerçekleşti.