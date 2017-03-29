Rusya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka yarımadası açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ust-Kamatsky'nin 78 kilometre kuzeydoğusundaki depremin Bering Denizi'nin 22,8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.



USGS, depremin büyüklüğünü önce 7 olarak açıkladı ancak daha sonra 6,6 olarak güncelledi.



Depremden yaklaşık yarım saat sonra 4,9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi.



Geniş bir bölgede hissedilen sarsıntılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.



Sakhalin Tsunami Gözlem Merkezi, sarsıntıların ardından tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu.



Deprem, 250 yıllık uykusundan birkaç gün önce uyanan ve gökyüzüne kül ve gaz fırlatan Kambalny Yanardağı yakınlarında meydana geldi. 2 bin 156 metre yüksekliğindeki yanardağ civarındaki bölgede alarm seviyesi yükseltilmişti.



Kamçatka'da 4 Kasım 1952'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, 1900'den bu yana kaydedilen en büyük depremler arasında yer alıyor. Can kaybına yol açmayan deprem sonucu oluşan 9 metre yüksekliğindeki dalgalar, Hawaii'ye kadar ulaşmıştı.