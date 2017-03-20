Rusya-YPG anlaştı iddiasına Türkiye'den ilk açıklama

Rusya'nın Afrin'de YPG ile anlaşmasına ilişkin iddialara hükümetten ilk tepki geldi.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, YPG ile Rusya'nın Afrin'de anlaşmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Kurtulmuş şunları söyledi:



Suriye'nin kuzey bölgesinde bri terör devletinin kurulmasını asla kabul etmeyeceğimizi ilgili taraflara belirtiyoruz, Rusya da ABD'de bunu biliyor. Türkiye'nin bölge siyasetine ilişkin en önemli rezervlerinden birisi bu. Malesef bölge, özellikle Münbiç ve Rakka operasyonu hem ABD hem Rusya son kararlarını gözden geçirecekler.



Biz Türkiye olarak bu bölgelerin tamamının etnik, kültürel ve mezhebi yapısının korunmasından yanayız. Rakka, Afrin ve Münbiç'in etnik yapısı korunmalıdır.



Hem Ruslarla hem Amerikalılarla konuşuyoruz. Münbiç ve Rakka operasyonuyla ilgili henüz net bir karar yok.



Türkiye, PYD unsurları yer almazsa DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi ve kurtarılması sürecinde etkin bir şekilde yer almaya hazırdır.