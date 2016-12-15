Rusya ve İran büyükelçilerini bakanlığa çağırdılar

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve İran'ın Londra büyükelçilerini Halep'te yaşananlara ilişkin olarak bakanlığa çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve İran'ın Londra büyükelçilerini Halep'te yaşananlara ilişkin olarak Bakanlığa çağırdı.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, konuya ilişkin sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Halep konusundaki derin endişeleri iletmek için Rusya ve İran’ın büyükelçilerini çağırdım. Sivillerin korunması ve yardımın ulaştırılması çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA