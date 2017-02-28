Rusya ve Çin'in kararına ABD'den tepki! savunulmaz bir seçim yaptılar

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, Suriye'de kimyasal silah kullandığı tespit edilen rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BMGK karar tasarısının reddedilmesine ilişkin, "Rusya ve Çin acımasız ve savunulamaz bir seçim yaptı." dedi.

Suriye'de kimyasal silah kullandığı belirlenen Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.



ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin'in gerçekleri görmezden geldiğini belirterek, "Rusya ve Çin bugün acımasız ve savunulamaz bir seçim yaptı. Karar tasarısı utanç verici bir şekilde kabul edilmedi." diye konuştu.



BM misyonunun raporunun Rusya ve Çin'i memnun etmediğine dikkati çeken Haley, Rusya'nın Suriye'de rejimin işlediği suçlara ve kendi insanlarını öldürmesine göz yumduğunu ve küresel güvenliği ikinci plana attığını söyledi.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft "Suriye'de hayatları mahvedilen, zehirlenen çocuklar için harekete geçmek istedik ama vetolar yüzünden bir kez daha başarısız olduk." ifadesini kullandı.

"İKNA EDİCİ DEĞİL"



Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise, BM misyonun ortaya koyduğu bulguların "ikna edici" olmadığını savundu.



Rusya'ya yönelik eleştirileri "çirkin" olarak nitelendiren Safronkov, "Tanrı sizi yargılayacak." dedi.



Fransa'nın BM Daimi Temsicisi Francois Delattre, "Geçmişte yaşanlar gözlerimizin önünde yine yaşanıyor. Bizler bu sistemin koruyucularıyız ve herkesin güvenliği için Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerekiyor." sözlerine yer verdi.