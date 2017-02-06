Rusya Trump'a karşı İran'ı savundu!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Astana'da başlayan görüşmelerde Suriye'deki ateşkesin uygulanması için ortak mekanizmanın belirlenmesinin ardından siyasi alanda da gelişmeler yaşanmasını umut ettiklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan teknik görüşmelerde Suriye'deki ateşkesin izlenmesi ve uygulanması için ortak mekanizmanın belirlenmesinin ardından siyasi alanda da gelişmeler yaşanmasını umut ettiklerini söyledi.



Moskova'da, Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez ile görüşmesinin ardından yaptıkları ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Lavrov, Astana'da bugün diplomatlar ve askeri yetkililerin katılımıyla yapılan görüşmelerde, ateşkes gözlem mekanizmasının yanı sıra Beşşar Esed rejimi ve muhaliflerden siyasi müzakerelere katılacak delegasyonların oluşturulması ve anayasa görüşmelerine hazırlıkların da ele alındığını belirtti.



Dışişleri Bakanı Lavrov, ateşkes gözlem grubunun çalışma mekanizmasının belirlenmesinin ardından siyasi alanda da gelişmeler yaşanmasını umut ettiklerini ifade etti.

TRUMP'I VİCDANLARA BIRAKIYORUZ



Öte yandan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı "bir numaralı terörist devlet" olarak nitelediği açıklamayı, basın mensupları ve analistlerin vicdanına bıraktığını belirterek, İran'ın, Suriye topraklarında desteklediği silahlı gruplar aracılığıyla terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye katkı sağladığını ileri sürdü.