Rusya üçlü zirve için hazırlık yapıyor

Rusya, Erdoğan ve Ruhani'nin katılacağı zirve için hazırlıklara devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında üçlü zirve organize edilmesi için hazırlık yapıldığını ancak kesin tarihin henüz belli olmadığını ifade etti.

Rusya'dan Erdoğan ve Ruhani açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılması planlanan üçlü zirveye ilişkin soruları yanıtlayan Peskov, "Görüşme hazırlanıyor. Henüz kesin tarih yok. Diplomatik kanallar üzerinde mutabakat sağlanır sağlanmaz, sizlere duyuracağız" dedi.

İlkin 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde üçlü zirve düzenleyen liderlerin bu kez bahar aylarında İstanbul'da biraraya gelmesinin beklendiği medyaya yansımıştı.

Kaynak: AA