Rusya Suriye'deki hedefleri vurdu

Rusya'nın, Akdeniz'de bulunan gemisi ve denizaltısından Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerine 4 seyir füzesi fırlattığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akdeniz'in doğusunda bulunan, Rusya Deniz Kuvvetlerine ait Amiral Essen Fırkateyni ve Krasnodar denizaltısından Suriye'nin Palmira bölgesindeki DEAŞ hedeflerine 4 seyir füzesi atıldığı belirtildi.



Hedeflerin başarılı bir şekilde vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Türkiye, ABD ve İsrail ordularının konuyla ilgili mevcut iletişim kanalları üzerinden bilgilendirildiği ifade edildi.