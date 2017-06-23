Rusya, Suriye'deki hedefleri Akdeniz'den vurdu

Rusya'nın Akdeniz'de bulunan iki gemisi ve denizaltısından Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 6 seyir füzesi fırlatıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki DEAŞ hedeflerinin Akdeniz'den fırlatılan seyir füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akdeniz'de bulunan Amiral Essen ve Amiral Grigoroviç gemileri ile Krasnodar denizaltısından Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 6 seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.



Suriye'nin Humus şehri yakınlarında DEAŞ'a ait komuta merkezi ve silah deposunun imha edildiği belirtilen açıklamada, ayrıca o bölgeye hava operasyonu da düzenlendiği ifade edildi.



Açıklamada, Türkiye ve İsrail'e konuyla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.