Rusya rejimin kimyasal silah kullanmasını engellemeli

ABD Dışişleri Bakanı, Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılması için tarafları beraber çalışmaya davet ederek, Rusya'nın bu çabalara destek verme noktasında özel bir sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yazılı açıklamasında, Suriye'deki son durumu ele alan değerlendirmeler yaptı.



Rex Tillerson, Suriye meselesinin, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki en önemli konu başlıklarından biri olacağını vurguladı.



DEAŞ'la mücadele noktasında Suriye'deki sürecin çok önemli olduğuna işaret eden Tillerson, "Suriye'deki taraflar sahada istikrarı sağlamalılar. Eğer Suriye'de istikrar sağlanmazsa DEAŞ'ı yenme sürecimiz tamamlanamayabilir. Ayrıca taraflar, Suriye halkına bir yol öneren çözümü sağlamak için siyasi bir süreç yoluyla çalışmalılar." ifadesini kullandı.



"RUSYA'NIN ÖZEL BİR SORUMLULUĞU VAR"



Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya'nın bu ülkedeki gidişatta rolü olduğunu savunan Tillerson, "Rusya, bu çabalara destek verme noktasında özel bir sorumluluğa sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamasında Suriye'deki savaşlarının DEAŞ ile olduğunun altını çizen Tillerson, sahadaki tüm taraflara "aralarında çatışmaya girmeme" ve "belirlenmiş olan çatışmasızlık ve ayrışma alanlarına uygun davranma" çağrısında bulundu.



ABD İLE RUSYA KOORDİNASYONU SAĞLAYABİLİR



"İstikrarı sağlamak için mükemmel seçenekler olmasa da DEAŞ veya diğer terör örgütlerinin yeniden canlanmasına karşı tüm ihtimalleri kullanmalıyız." görüşünü savunan Tillerson, aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen ABD ile Rusya'nın Suriye'de attıkları adımları koordine edecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.



Tillerson, "Esed rejiminin garantörü olarak" Rusya'nın, Suriye halkının ihtiyaçlarının karşılandığından ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden kurtarılan bölgelerin illegal olarak başka gruplarca ele geçirilmediğinden emin olması gerektiğini belirtti.



"RURSYA, KİMYASAL SİLAH KULLANIMINI ENGELLEMELİ"



ABD'li bakan, "Rusya'nın, Esed rejimi tarafından bir daha herhangi bir tür kimyasal silah kullanılmasını engelleme noktasında da yükümlülüğü vardır." ifadesini kullandı.



ABD ile Rusya arasındaki "çatışmasızlık bölgeleri" mutabakatının işe yaradığını, bazı küçük sorunlar dışında da işlediğini kaydeden Tillerson, iki ülkenin bu zeminde daha ileri bir iş birliği gerçekleştirebileceğini anlattı. Tillerson, şunları kaydetti:



"Uçuşa yasak bölge de dahil olmak üzere ateşkes gözlemcileri temelinde istikrarı sağlama ve koordine edilmiş insani yardımların ulaştırılması için ABD, Rusya ile ortak mekanizmalar kurma olasılıklarını araştırmaya hazırdır. Eğer sahada istikrarı sağlamak için iki ülke beraber çalışırsa, bu adım, Suriye'nin siyasi geleceğini kurma yolunda ilerleme için bir temel olacaktır."



Tillerson, ayrıca Rakka operasyonunun devam ettiğini ve Rusya'nın DEAŞ'la mücadele noktasındaki engelleri kaldırması gerektiğini belirterek, DEAŞ'ın yeniden canlanamaması için Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanmasının önemine vurgu yaptı.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, yarın Hamburg'da başlayacak G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacağı ve daha sonra Ukrayna ile Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.