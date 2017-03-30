Rusya karadaki son büyük petrol sahasını da satıyor

Rusya'nın kara üzerindeki son büyük petrol sahası Erginskoye için ihale süreci başlatıldı.

Rusya’nın kara üzerinde bulunan son büyük petrol sahası Erginskoye'nın satışı için ihaleye çıktığı bildirildi.



Rusya Yeraltı Kaynakları Kullanma Kurumu Rosnedra tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kara üzerindeki son büyük petrol sahası olarak bilinen Batı Sibirya’daki Erginskoye petrol sahası için ihale sürecinin başlatıldığı belirtildi.



Başlangıç ödeme tutarının 5,3 milyar rubleden 7 milyar rubleye (yaklaşık 124 milyon dolar) çıkarıldığı ihalenin son başvuru tarihi, 12 Mayıs olarak belirlendi.



Açıklamada, Erginskoye petrol sahasında C1 kategorisinden 64 milyon ton kanıtlanmış petrol rezervinin bulunduğu belirtilirken, tüm bölgede C2 kategorisinden yaklaşık 307 milyon ton petrol rezerv potansiyelinin bulunduğu kaydedildi.



Rusya'nın en büyük enerji şirketlerinden Rosneft, Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Novatek ve Surgutneftgaz’ın ihaleye ilgi göstermesi beklendiği ve kazanan firmanın 7 Haziran’da açıklanacağı belirtildi.



RUSYA'NIN KALAN REZERVLERİ GÜNDEME GELDİ



Öte yandan, ülkenin kara üzerinde bulunan son petrol sahasının da ihaleye çıkarılmasıyla, Rusya’nın geriye kalan petrol kaynaklarına ilişkin tartışmalar tekrar gündeme geldi.



Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, bir süre önce yaptığı açıklamada, üretim maliyeti 10 ile 15 dolar arasında değişen 50 yıllık petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunduğunu belirterek, ülkenin Kuzey Kutbu bölgesinde de hidrokarbon rezervleri açısından önemli potansiyele sahip olduğunu savunmuştu.



Novak, Rusya’nın kutup bölgesinde yıllık 93 milyon ton petrol ürettiğini anımsatmış, söz konusu üretimin, ülkenin toplam üretimindeki payını 2035’e kadar yüzde 22’ye çıkarmayı amaçladıklarını belirtmişti.



Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sergey Donskoy ise ülkenin petrol rezervlerinin 27 yıl içerisinde yani 2044 yılında tükenebileceğine işaret etmişti.



Uzmanlar, düşük petrol fiyatları ve yaptırımlar nedeniyle finansman sıkıntısı çeken Rus enerji şirketlerinin "acilen" petrol ve doğalgaz keşif yatırımlarını tekrar arttırabilecek konuma gelmesi gerektiğini belirtiyor.