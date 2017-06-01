Rusya İsveç'i tehdit edemez

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Rusya'nın İsveç'i herhangi bir nedenle tehdit edemeyeceğini söyledi.

İsveç resmi haber ajansı TT'ya konuşan Wallström, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "İsveç'in NATO'ya katılması halinde iki ülke ilişkilerinin bundan olumsuz etkileneceği" açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Rusya'nın herhangi bir nedenle İsveç'i tehdit edemeyeceğini belirten Wallström, "NATO ile ve başka ülkelerle askeri iş birliği yapma özgürlüğümüz var.'' diye konuştu.



Wallström, ''Hükümeti kurduğumuz günden beri askeri yatırımlarımızı ve güvenlik politikamızı hiç kimseye bağlı olmadan kendimiz belirliyoruz. Gelecek dönemde NATO ile iş birliği yapılması gerekirse ona da kendimiz karar veririz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün ''İsveç NATO'ya katılırsa ilişkilerimiz olumsuz etkilenecektir. Bu, NATO'nun askeri tesislerinin İsveç'e kurulması anlamına gelir. Biz de bunu tehdit olarak algılayarak, önlemler almak zorunda kalırız." açıklamasını yapmıştı.