Rusya ile Batı arasındaki gerilim silahlanmaya yansıdı

Rusya ile Batı arasında 2014'teki Ukrayna krizinin ardından ekonomik ve siyasi alanda gerilen ilişkiler, silahlanma ve savunma harcamalarına da yansıdı.

Batı ülkelerinin Rusya'dan kaynaklanan tehdit algılarındaki artış hem Avrupa Birliğini (AB) hem de NATO'yu alarma geçirdi.



AB istatistik kurumu Eurostat'a göre, üye ülkelerin savunma harcamalarında 2002 ve 2015 yılları arasındaki düşüşün ardından NATO'nun sürekli savunma harcamalarında artışa gidilmesi çağrısı geçen sene etkili oldu.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunma harcamalarında kesintilerinin yaşandığı uzun yılların ardından geçen şubat ayında yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Stoltenberg, NATO'nun Avrupalı üyelerinin bir kısmı ile Kanada'nın savunma harcamalarını geçen yıl yüzde 3,8 artırdığını belirtti.



Almanya ise bu yıl savunma harcamasını yüzde 6,8 artırmayı planlıyor.



RUSYA'NIN BÖLGESEL POLİTİKALARI



Moskova hükümetinin 2014'te Ukrayna krizine müdahalesi ve Kırım'ın yasa dışı ilhakının yanı sıra Baltık ülkelerinin hava, kara ve deniz sahalarına yönelik ihlalleri bölge ülkelerinde, NATO'da ve Batılı ülkelerde tedirginliği arttırıyor.



Öte yandan Rusya'nın, 1990'lı yıllardan bu yana en fazla savunma harcaması yapan ülkeler listesinin ilk 5'inde yer alması tehdit algısını arttırıyor. İngiliz analiz şirketi "Jane's Defence Budget" verilerine göre, Rusya, 2016'da da en fazla savunma harcaması yapan ülkeler listesinde 6. sırada yer alıyor.



ABD HARCAMAYI ARTIRIYOR



ABD, 523,9 milyar dolarla dünyada en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, bu harcamayı daha da artırma niyetinde.



NATO savunma harcamalarına en fazla katkıda bulunan ABD, 2016’da GSYH’sinin yüzde 3,61’ini savunma harcamalarına ayırdı.