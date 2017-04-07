Rusya, ABD ile hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı

Rusya, ABD ile Suriye'de istenmeyen olayların önlenmesi ve hava operasyonları sırasında güvenliğin sağlanması anlaşmasını askıya aldığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Suriye'de istenmeyen olayların önlenmesi ve hava operasyonları sırasında güvenliğin sağlanması anlaşmasını askıya aldığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması, düşüncesiz bir davranış olarak nitelendirilerek, "Uluslararası terörizmle mücadelede iş birliğine hazır olduğumuzu birçok kez dile getirdik. Ancak meşru Suriye hükümetine karşı gayrimeşru eylemleri asla kabul etmeyiz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Rusya'nın ABD ile imzalanan Suriye'de istenmeyen olayların önlenmesi ve hava operasyonları sırasında güvenliğin sağlanması anlaşmasını askıya aldığı belirtildi.



ABD'nin rejime ait hava üssünü vurmayı, İdlib'de Esed rejiminin kimyasal silah saldırısından önce planladığı öne sürülen açıklamada, "İdlib'de yaşananlar, ABD'nin güç gösterisi için bahane olarak kullanıldı." değerlendirmesi yapıldı.