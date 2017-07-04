Rusya FETÖ kurumları için düğmeye bastı

St. Petersburg'da FETÖ'yle bağlantılı iki kuruma para cezası verildi, iki yetkili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Rusya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) St. Petersburg'daki yapılanması "Oxford Vision" ve "Rus-Türk Kültür Merkezi"nin kapatılmasına yönelik süreç başladı.



Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Rusya Maliye Bakanlığı, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ile Rusya İstihdam ve Göç Bakanlığı tarafından, St. Petersburg'daki FETÖ bağlantılı Oxford Vision dil okulu ve Rus-Türk Kültür Merkezinde mayıs ayından bu yana yürütülen teftişlerde yetkililer, çok sayıda kanun ihlali yapıldığını tespit etti.



Tespitler sonucunda her iki kuruma da yüklü miktarlarda para cezası kesildi. Rus-Türk Kültür Merkezinin kurucusu Adnan Öztürk ve Oxford Vision'da eğitim veren Eşref Sarışahin adlı şüpheliler, teftişi yürüten görevlilere rüşvet teklif ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.



Resmi makamlardan edinilen bilgiye göre, her iki kurum da FETÖ bağlantısıyla Mayıs 2013'ten beri başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere Rusya'nın bazı bölgelerinde faaliyet gösteriyor.



Kurumların yaklaşık 1,5 yıldır faaliyetlerinin durma noktasına geldiği, resmi kanallar aracılığıyla yapılan ihbarlar neticesinde bu kurumlara yönelik teftişlerin arttırıldığı ve yürüttükleri faaliyetler açısından birçok usulsüzlüğün Rus makamlarınca tespit edildiği ifade ediliyor.



Yetkililer, FETÖ'yle bağlantılı bu kurumların mahkeme kararıyla kapatılacağını veya kurumların kendilerini lağvedeceğini belirtiyor.



