Rusya döviz alımına başlayacak

Rusya Maliye Bakanlığı iç piyasada döviz alımına başlayarak ülkedeki ihracatçıları korumak istiyor.

Rusya Maliye Bakanlığının, bu ay içerisinde iç piyasada döviz alımına başlayacağı bildirildi.



Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, artan petrol fiyatları nedeniyle güçlenen Rus rublesinin, ihracatçıları zarara uğratmaması için bu ay içerisinde döviz alımına başlanacağı belirtildi.



Açıklamada, bakanlığın mali politikasının, petrol fiyatlarının varil başına 40 doların üzerinde olması halinde döviz alınması, altında olması halinde ise satılması yönünde olduğu hatırlatılırken, rublenin zayıflaması durumunda bütçe açığının da azalacağı vurgulandı.



Bakanlık, döviz alım sürecinin piyasada fazla bir etki yaratmayacağının altını çiziyor olsa da, analistler bu yaklaşımın ruble ve borsa üzerinde şimdiden baskı yarattığı görüşünde birleşiyor.



Döviz alınacağına dair bilgilerin basında yer almasından sonra Rus borsasında özellikle ihracatçı firmaların hisseleri değer kazanmaya başlarken dolar/ruble paritesi 58 seviyelerinden tekrar 60 bandında seyretmeye başladı.



Rusya Merkez Bankası tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise rublenin serbest kur rejimi çerçevesinde işlem görmesinin desteklenmeye devam edileceği, para birimine herhangi bir müdahalenin planlanmadığı kaydedildi.



Sberbank CIB tarafından yayınlanan analizde, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan döviz alım sürecinin, mevcut petrol fiyatlarıyla ruble de yüzde 5 ila 10 arasında değer kaybına neden olacağına işaret edildi.



Rusya’da son döviz alım işlemi 3 milyar dolarlık alımla Aralık 2014’te yapılmış, ruble kısa sürede dolar karşısında 50 seviyelerinden 80 bandına kadar yükselmişti.



Rusya Merkez Bankası da, daha önce uyguladığı dalgalı koridor rejimini iptal ederek, rublenin serbest kur uygulaması çerçevesinde işlem görmesine izin vermişti.