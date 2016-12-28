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28 Aralık 2016 19:16 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2016 20:46

Rusya Büyükelçiliği'ne havanlı saldırı!

Şam'da Rusya Büyükelçiliği'ne havan mermisiyle saldırı düzenlendi.

Rusya Büyükelçiliği'ne havanlı saldırı!

Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği'ne havan topu saldırısı yapıldı. 2 havan topunun isabet ettiği, patlamaların maddi hasara neden olduğu öğrenildi.

Havan topu mermilerinden birinin büyükelçilik avlusuna, diğerinin ise binanın yakınına düştüğü belirtildi.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklamada, ''Ülkedeki barış anlaşmasını raydan çıkarmak için yapılan bir provokasyon'' ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Bu saldırı, terör örgütlerinin kaynağının hızlı bir şekilde tasfiye edilmesinin gerekliliğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: ŞamRus Büyükelçiliğine saldırı


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