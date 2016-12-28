Rusya Büyükelçiliği'ne havanlı saldırı!

Şam'da Rusya Büyükelçiliği'ne havan mermisiyle saldırı düzenlendi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği'ne havan topu saldırısı yapıldı. 2 havan topunun isabet ettiği, patlamaların maddi hasara neden olduğu öğrenildi.



Havan topu mermilerinden birinin büyükelçilik avlusuna, diğerinin ise binanın yakınına düştüğü belirtildi.



RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklamada, ''Ülkedeki barış anlaşmasını raydan çıkarmak için yapılan bir provokasyon'' ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Bu saldırı, terör örgütlerinin kaynağının hızlı bir şekilde tasfiye edilmesinin gerekliliğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.