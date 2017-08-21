Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi AB'nin yaptırım listesinde

Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde olduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın yeni Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde olduğu ortaya çıktı.



AB Resmi Gazetesi'nde 2015 yılından bu yana yaptırım listesinde ismi bulunan Antonov, Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürüttüğü 2011-2016 yılları arasında "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını tehdit eden politikalar oluşturmakla" suçlanıyor.



Yeni görevine atanmadan önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Antonov, görev süresi 22 Temmuz'da sona eren Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın yerine geçecek.