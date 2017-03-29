Rusya asker sayısını artırıyor

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerindeki personel sayısını 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılması yönünde karar imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerindeki personel sayısının 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılması yönünde karar imzaladı.



Rusya hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, 1 Temmuz 2017'den itibaren silahlı kuvvetlerdeki personel sayısı 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılacak.



ABD'Lİ KOMUTAN RUSYA'YA KARŞI DAHA FAZLA ASKER İSTEDİ



Karar uygulamaya başlandığında Rusya Silahlı Kuvvetlerinde kadrolu asker sayısı 1 milyonu geçecek.



Rusya ordusunda kadrolu askerlerin yanı sıra çeşitli işlerden sorumlu siviller de görev yapıyor.



