Rusya ABD'nin iddiasını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'li Korgeneral Stephen Townsend’in, Rusya'nın Suriye'de ABD'nin desteklediği Suriyeli güçleri yanlışlıkla bombaladığı iddiasını reddetti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye’de ABD’nin desteklediği güçlerin bulundukları konumların, Rusya veya Suriye hava kuvvetleri tarafından bombalanmadığı savunuldu.



ABD’li yetkililerin, Suriye’de ABD tarafından desteklenen güçlerin bombalanması ihtimali üzerine kendileriyle daha önce irtibata geçtiği belirtilen açıklamada, herhangi bir kaza yaşanmaması için ABD tarafından verilen koordinatların Rus askeri yetkililer tarafından dikkate alındığı vurgulandı.



Açıklamada, Rusya veya Suriye hava kuvvetleri tarafından ABD yetkililerinin belirttiği koordinatlara herhangi bir saldırı yapılmadığının altı çizilirken, ABD ile "etkin iş birliğinin" devam ettirilerek terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.



ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'de ABD tarafından desteklenen Suriyeli güçleri yanlışlıkla bombaladığını iddia etmişti.