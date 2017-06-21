Rusya ABD'den açıklama bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye rejimine ait savaş uçağının vurulmasına ilişkin ABD'den açıklama beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temasları için başkent Moskova'da bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin rejime ait savaş uçağını vurmasının ardından Suriye'de hava güvenliği anlaşmasını askıya aldıklarını anımsatarak, Washington'dan bu konuda açıklama beklediklerini ifade etti.



Suriye'de sahada ve havada çok sayıda farklı gücün faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Lavrov, tüm tarafların sadece ortak amaç olan terörle mücadeleye odaklanması durumunda öngörülemeyen olayların önüne geçilebileceğine dikkati çekti.



Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran'ın inisiyatifiyle ortaya çıkan çatışmasızlık bölgeleri girişiminin tam olarak hayata geçmesi durumunda, Suriye krizinin başından itibaren ilk kez, ateşkese katılan silahlı güçlerle terörist grupların birbirinden ayrışacağını vurguladı.



ABD'NİN RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARINI GENİŞLETMESİ



Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesinin iki ülke ilişkilerindeki atmosferi iyileştirmediğini kaydetti.



Minsk anlaşmasını Rusya'nın değil Ukrayna'nın yerine getirmesi gerektiğini anlatan Lavrov, bu konuda Moskova'nın suçlanmasına anlam veremediğini belirtti.



Fransa Dışişleri Bakanı Drian ise Rusya ile Suriye'de terörle mücadele, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi çözüm gibi konularda aynı düşünceye sahip olduklarını aktardı.



Drian, ülkesinin ABD öncülüğünde DEAŞ karşıtı koalisyona terörle mücadele amacıyla katıldığına vurgu yaparak, bu tehlike ortadan kalkıncaya kadar koalisyonda kalmaya devam edeceklerini bildirdi.



Öte yandan Drian, Lavrov ile görüşmesinde önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'de terörizmle mücadele ve Avrupa'nın güvenliği gibi konular ele alındı.