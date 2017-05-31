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31 Mayıs 2017 19:07 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2017 19:09

Rusya, 5 Moldovalı diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Moldovalı diplomatın üç gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Rusya, 5 Moldovalı diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Moldovalı diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, bu kişilerin üç gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova hükümetinin 29 Mayıs'ta 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık olarak, aynı sayıda Moldovalı diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nikolay Mıyinya'nın Bakanlığa çağırılarak ilgili notanın verildiği kaydedildi.

Etiketler: RusyaDiplomatajan


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