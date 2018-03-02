Putin dünyanın her yerini vuracak füze yaptıklarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in silahlanma açıklamasıyla ilgili NATO'dan tepki geldi.

NATO sözcüsü Oana Lungescu, ''Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir. Tansiyonu hafifletmeye yardımcı olmaz.

Biz yeni bir Soğuk Savaş ya da yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz. Tüm müttefik kuvvetleri, güven ve emniyetle kurulan anlaşmaları destekler.'' açıklamasında bulundu.

DÜNYANIN HER YERİNİ VURABİLECEK

Putin dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini söylemiş, ABD, Rusya'ya ''Biz hazırız'' şeklinde yanıt vermişti.