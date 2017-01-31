Rusların yarısı olumlu bakıyor

Rusya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, Rus vatandaşlarının yüzde 50'sinin eğitim kurumlarında başörtüsü takılmasına karşı olmadığını ortaya koydu.

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi, 48 eyaletteki 130 yerleşim biriminde bin 800 kişi arasında okullarda başörtüsü konusunda anket çalışması gerçekleştirdi.



Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 50'si eğitim kurumlarında başörtüsü yasağının kaldırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 37'si ise başörtüsü yasağının kesinlikle kaldırılmaması gerektiğini savundu.



Rusya'nın Starvropol Bölgesi yerel yönetimi 2013'te ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler için başörtüsü yasağı getirmiş, konu yargıya taşınmıştı. Daha sonra Rusya Yüksek Mahkemesi başörtüsü yasağını onaylamış ve karar tüm ülke için emsal teşkil etmişti.