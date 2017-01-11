Ruslar gıda ve kıyafet almakta zorlanıyor

Moskova merkezli Yüksek Ekonomi Okulu'nun yaptığı bir araştırma, Rus halkının yüzde 41'inin yiyecek ve giyecek almakta güçlük çektiğini ortaya koydu.

Moskova'daki Yüksek Ekonomi Okulu'nun "2016'da Rus Halkı" adlı araştırmasında, Rusların yüzde 41'inin giyecek ve gıda ürünü almakta zorlandığı kaydedildi.



Rusların reel gelirinde son artışın Ekim 2014'te yaşandığına işaret edilen araştırmada, bu tarihten itibaren halkın reel gelirlerinin yüzde 12,7 azaldığı belirtildi.



Araştırmada, perakende gelirlerinin de son iki yılda yüzde 15,4 düştüğü ifade edilirken, Rus nüfusun yalnızca 17'sinin mali durumunu "çok kötü" olarak gördüğü aktarıldı.



Rus halkının düşük yaşam standartlarını "normal bir durum" olarak kabul ettiği belirtilen araştırmada, bu nedenle halkın önemli bir kesiminin giderek artan fakirlikten şikayetçi olmadığı değerlendirilmesinde bulunuldu.



Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da reel harcanabilir gelirler geçen yılın kasım ayında, 2015'in aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 5,6 düşerken, 2016'nın ilk 11 ayında ise yüzde 5,8 geriledi.