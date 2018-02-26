Artık Uydu silahında sona doğru gelindi

Yüksek hassasiyetli lazer taşıyan Beriev A-60 savaş uçağındaki bilgi birikimi sayesinde yeni bir sistem yapıldığını bu sistemin uzaydaki uyduları lazer silahıyla yok edebilecek.

İsmi gizli tutulan mühendis, "Bu sistemin gelişimi bitti. Biten bu çalışma, bu tür uçakların oluşturulmasında ileriye doğru bir adım atmamızı sağlamış olacak.

Lazer silahını taşımak için temelde yeni bir uçağın oluşturulacağını ve oluşturulacak yeni sistem 2016 senesinde geliştirilen yüksek hassasiyetli lazer taşıyan Beriev A-60 savaş uçağı ile aynı olmayacağını dile getirdi.

Fakat bu konuda son kararın Savunma Bakanlığı tarafından verileceğini de sözlerine eklemiş oldu.



2016 senesinde Rus savunma Ar-Ge kuruluşu NPO Almaz, düşman hava sahasını ve uzaya dayalı keşif platformlarını önlemek için tasarlanmış havadan askeri bir lazer sistemi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Ayrıca Voronezh merkezli Chemical Automatics Design Bureau ve Beriev Aircraft Company de 'uçan lazer' programında yer alıyor.



Çalışmada Sovyet döneminden kalma modifiye edilmiş Ilyushin Il-76MD Nakliye uçağı üzerine kurulu sistem, A-60 lazer laboratuarı ismini alıyor.

Sistemle ilgili çalışmalar 2011 senesinde geçiçici olarak durdurulmuş 2012 senesinde çalışmalara tekrar başlanmış, 2016 senesinde tamamlanmış olup uçuş testleri o zamandan beri devam ediyor.



Geçtiğimiz ay, Rus Genelkurmay istihbarat müdürlüğü konuyla ilgili yapmış olduğu açıklmada, "ABD'nin de bu yerde bir çalışması var.

ABD füze tabanlı bir anti uydu silah geliştiriyor ve bu sistem 2020 başlarında kullanılmaya başlanabilir.



Öte taraf ABD İstihbarat Müdürü Dan Coats, 2018 Dünya Çapında Tehdit Değerlendirmesi'nde "ABD'yi ve müttefiklerinin askeri etkinliğini azaltmak için Rusya ve Çin'in anti-uydu silahlar geliştirmenin peşinde olduğunu belirtti.

Bu sebeple herhengi bir çatışma durumunda, askeri, sivil ya da ticari uzay sistemlerinin korunması veya askeri menfaatini telafi etmesi için ABD anti-uydu sistemlerin kullanımı saglanacağını açıkladı.

Kaynak: haber7