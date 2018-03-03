Ruslar ABD’yi fena halde ti ’ye aldı karşımızda ıvır zıvır olarak kalır

Rus televizyon kanalı Zvezda, ABD'nin üçüncü nesil M1 Abrams tipi tankların modernize edilmesine rağmen işlevsiz olduğunu belirtti.

Yenileme paketi altına alınan ABD'nin üçüncü nesil M1 Abrams tipi tankları sınıfta kaldı. Rus kanalının haberine göre; Abrams'ı değerlendiren Rus subaylardan Andrey Smolin, "RPG-7 gibi silahlar karşısında ıvır zıvır kalır" dedi.

YENİLİKLER ANCAK MAKYAJ OLMUŞ

Komuta cihazları, topçu sistemleri ve daha iyi görüntü almayı sağlayan renklilik özelliği kazandırıldı ancak uzmanlar bu yenilikleri, 'makyaj' olarak nitelendiriyor.

Nitekim Zvezda'ya konuşan zırhlı araçlar tarihçisi Viktor Dokuçayev, Abrams tanklarında yapılan değişikliklerin 'çok ciddi' olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek, "Tanklara malzeme açısından, kümülatif atışlara karşı zırh dayanıklılığının arttırılması gibi yalnızca birkaç değişiklik yapıldı. Tankta savaş koşulları için gerekli olan hiçbir ciddi değişiklik yapılmadı. Yani tankı kaybetme riski hâlâ var" dedi.

KİMİ ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Öte yandan Yedek Subay Andrey Smolin de, tankların şehir koşullarına uyum sağlaması için kullanılan ve 'TUSK' olarak adlandırılan teçhizatın sağladığı korumanın etkinliğinin görülmesi için tankın top ateşi açması ve sonuçlarının ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Smolin, "Ancak ABD tüm bunları gizlilik ilkesinin ardına sığınarak açığa çıkarmıyor" dedi.

Smolin ayrıca, "Kimi etkilemeye çalışıyorlar bilmiyorum ama Abrams tanklarındaki silahlar, Rusya'nın roket güdümlü el bombası RPG-7 gibi silahlar karşısında ıvır zıvır kalır" ifadelerini kullandı.