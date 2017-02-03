Rus uçakları Ermenistan'da tatbikat yapıyor

Rusya, Ermenistan'ın başkenti Erivan yakınlarındaki Erebuni askeri üssünde görevli Mig-29 uçaklarıyla tatbikata başladı.

Ermenistan'da Rus hava kuvvetlerinin tatbikat yaptığı bildirildi.



Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Erivan yakınlarındaki Erebuni askeri üssünde görevli Mig-29 uçakları tatbikata başladı.



Tatbikat kapsamında uçakların çeşitli eğitim uçuşları yaptıkları ve manevralar gerçekleştirdikleri kaydedildi.



Erebuni Rus askeri üssü 1995 yılında faaliyete başladı. Üste Mig-29 uçaklarıyla Mi-24P ve Mi-8MT helikopterleri mevcut.