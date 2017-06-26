Rus milyarder 147 yıllık şirketi 1,8 milyar sterline satın aldı

Rus milyarder Mikhail Fridman’ın yatırım şirketi LetterOne (L1) gıda zinciri Holland & Barrett şirketini 1,8 milyar İngiliz sterlini karşılığında alınması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

LetterOne’dan yapılan açıklamada merkezi ABD’de olan özel sermaye şirketi Carlyle ile dünyanın farklı noktalarında toplam 1300 mağazası olan Holland & Barrett’ın satın alınması konusunda yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Merkezi İngiltere’nin Nuneaton şehrinde bulunan ve sağlıklı gıda ürünleri üzerinde uzmanlaşan Holland & Barrett’ın yaklaşık 1,8 milyar İngiliz sterlini bedelle devredilmesine karar verildiği belirtildi.



L1 Retail Yönetici Ortaklarından Stephan DuCharme satışa ilişkin olarak, “Holland & Barrett İngiltere’nin sağlıklı yaşam perakende piyasasında net bir şekilde lider konumda. Avrupa ve uluslararası piyasalarda da çekici bir büyüme potansiyeli var.” ifadelerini kullandı.



Merkezi ABD’de bulunan Carlyle, 2010 yılında Holland & Barrett’ı yaklaşık 3 milyar sterlin karşılığında merkezi yine ABD’de bulunan Nature’s Bounty (NBTY) adlı şirketten satın almıştı.



Holland & Barrett, 1870 yılında William Holland ve Alfred Barrett adlı iki girişimci tarafından İngiltere’nin Hertfordshire bölgesinde kurulmuştu.



Yatırım şirketi LetterOne’ın sahibi Mikhail Fridman Bloomberg’in zenginler listesine göre yaklaşık 14,2 milyar ABD dolarlık kişisel serveti ile dünyanın en zengin 77. işadamı.