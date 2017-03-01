Rus jetleri Suriye Arap Koalisyonunu vurdu

ABD’li komutan Townsend, "Rus ve rejim uçakları DEAŞ’ın elinde olduğunu zannettikleri bir köyü bombaladı. Ancak orası Suriye Arap Koalisyonunun elindeydi." dedi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Rakka’nın alınması konusunda Türkiye ile tüm seçeneklerin masada olduğunu, bununla birlikte Suriye’nin kuzeyinde yer alan tüm unsurların Rakka operasyonuna katılabileceğini söyledi.



Korgeneral Townsend, Bağdat’tan video konferans ile bağlandığı Pentagon’da ABD’nin DEAŞ’a karşı Irak ve Suriye’de icra ettiği operasyonlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

RAKKA KONUSUNDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



ABD’li komutan ABD ile Türkiye arasında Türk kuvvetlerinin ve destekledikleri güçlerin Rakka operasyonunda nasıl ve ne kadar sayıyla yer alacağı konusunda görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.



Townsend, “Ortaklarımız, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) henüz Rakka muhasarasını tamamlamış değil. Bu yönde hala ilerlemeye devam ediyorlar. Dolayısıyla tüm seçenekleri değerlendirme ve Rakka’nın nihayetinde özgürleştirecek kuvvetler için tüm seçenekleri düşünme zamanımız hala var. Dolayısıyla hiçbir şey masadan kaldırılmış değil.” şeklinde konuştu.

"TÜM SURİYELİLER RAKKA’YI KURTARMA OPERASYONUNA KATILACAK"



Kürt unsurların da Rakka operasyonunda yer alacağını ifade eden Townsend, “Gerçek şu ki Rakka vilayetinin ilçe ve kasabalarından olan Rakkalı Kürtler var. Oradaki yerel Kürtler katılacaklar; diğer Kürtlerin de katılabileceğini düşünüyorum. Bunlar Suriyeliler, Arap, Kürt, Türkmen ve diğer Suriyelilerdir. Ve onlar Suriye’yi DEAŞ’tan kurtarıyorlar.” dedi.



Rakka’nın demografik yapısının, operasyona katılan Kürtler veya Türkmenlerce değiştirilmeyeceğini ifade eden komutan, “Suriye’nin kuzeyinde yer alan tüm Suriyeliler Rakka’yı kurtarma operasyonuna katılacaklar.” şeklinde konuştu.

"MÜNBİÇ’TE İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN TÜRKİYE İLE ÇALIŞIYORUZ"



Townsend, “ABD, Türkiye ve diğer koalisyon ortakları ile birlikte Münbiç ilçesinde istikrarın ve sivil yönetişimin sağlanmasına destek olmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Koalisyonun Türkiye’nin güvenliğine bağlılığını ifade eden korgeneral, DEAŞ terörünün bölgeden temizlenmesi konusunda müttefik ve ortaklarla işbirliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve onların desteklediği muhalif kuvvetlerin El Bab kentine DEAŞ’a karşı kaydettikleri ilerlemenin teşvik edici olduğunu söyleyen komutan, El Bab çevresinde tüm kuvvetlerin sadece DEAŞ ile mücadeleye odaklanmasını istediklerini ve Rakka operasyonundan enerji ve kaynak kaybına yol açacak amaçlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

"RUS JETLERİ SURİYE ARAP KOALİSYONUNU VURDU"



El Bab bölgesinde Suriye rejimi ile rejime bağlı güçler ile Türk güvenlik güçleri ve Türkiye destekli kuvvetlerin yanı sıra PYD/PKK unsurları ve Suriye Arap Koalisyonu güçlerinin birbirine "el bombası fırlatılacak kadar" yakınlıkta bulunduğunu ifade eden Townsend, bu kuvvetlerin DEAŞ ile mücadele ederken birbiriyle çatışmasından endişe duyduklarını ifade etti.



Son 48 saat içerisinde Suriye rejiminin El Bab’ın güney doğusundaki köyleri DEAŞ’ın elinden almaya yöneldiğini ve Münbiç civarındaki Suriye Arap Koalisyonu unsurlarına çok yakın olduklarını kaydetti.



Townsend, “Aynı zamanda dün Rus ve rejim uçakları DEAŞ’ın elinde olduğunu zannettikleri bir köyü bombaladı. Ancak orası Suriye Arap Koalisyonunun elindeydi Türk ve rejim güçlerinin ilerlediğini görünce DEAŞ’ın oralardan çekildiğini gördüler. DEAŞ çekilince Suriye Arap Koalisyonu o köylere girmişti.” değerlendirmesini yaptı. ABD’li komutan Rus ve rejim saldırılarının Suriye Arap Koalisyonuna kayıp verdirdiğini, ancak rakamları açıklamayacağını söyledi.